Per Dovizioso un 2021 sulle ruote tassellate: il forlivese svela il suo nuovo casco

Fuori, al momento dal Circus della MotoGp, Andrea Dovizioso si sta concentrando ad andare forte con la moto da cross, il suo grande amore. E in attesa di cominciare la sua nuova avventura agoinstica con le ruote tassellate, il forlivese ha presentato sui social il nuovo casco: niente visiera, ma mentoniera, e prevalenza di grigio e blu, colori caratteristici insieme al giallo del marchio del toro rosso, la Red Bull, sponsor che lo affianca da diverse stagioni.

La grafica del suo Mx Helmet è cuata dalla Starline. Nei giorni scorsi l'ex pilota della Ducati si è dedicato ad una sessione di allenamento al al crossodromo di Rivarolo con gli ufficiali Ducati in MotoGp e Superbike Jack Miller e Michael Ruben Rinaldi e con i piloti della classe Moto2 Lorenzo Baldassarri a Xavi Vierge. "Una bellissima opportunità", come ha scritto Dovizioso stesso sui social, è stata la giornata trascorsa al crossodromo di Cavallara con Glenn Coldenhoff, campione della Yamaha in MX.