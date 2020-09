Rugby, è tempo di tornare in campo anche per i più piccoli

Dopo i grandi (Serie C1, Under 18, Under 16 e Touch Rugby hanno già cominciato a sudare) è tempo di tornare in campo anche per i più piccoli. Fra lunedì e martedì scenderanno in campo tutti i ragazzi del vivaio RF79 che va dalla Under 6 alla Under 14 per riprendere il percorso di crescita ovale bruscamente interrotto a marzo per le note vicende sanitarie. Sarà una ripartenza in tutta sicurezza ed i ragazzi saranno monitorati sin dal loro arrivo al Campo da Rugby di Via Borghetto Accademia, dove le norme anti-covid emanate sia dal Ministero della Salute che dalla Federazione Italiana Rugby sono state scrupolosamente seguite pur non senza qualche difficoltà.

"I protocolli sono cambiati diverse volte e noi, con sacrificio sia in termini di risorse umane che in termini di risorse economiche, ci siamo via via adeguati. Gli ambienti sono ripetutamente sanificati, i ragazzi vengono controllati sin dal loro arrivo e gli attrezzi sono costantemente igienizzati - afferma il presidente, Paolo Satanassi -. I nostri allenatori ed educatori stanno facendo del loro meglio per organizzare il lavoro pur non avendo ancora nessuna data di partenza e la società ha deciso di adeguare sensibilmente la quota annuale al ribasso per venire incontro alle esigenze delle famiglie. E' un momento molto difficile, ma noi stiamo trovando ottimi spunti per ripartire e rilanciare la società anche in mezzo a tutta questa confusione".

La società, per dare l'opportunità a tutti di provare il rugby in sicurezza, ha deciso di offrire un pacchetto di 3 allenamenti gratuiti a chi si presenta per provare il

mondo della palla ovale fino al 15 ottobre. "E' il nostro modo per dare un'ulteriore opportunità a chiunque, dai 6 ai 60 anni, voglia anche solo provare il nostro magnifico sport gratuitamente ed in sicurezza. Se scatta la scintilla bene, altrimenti i ragazzi hanno fatto un'esperienza nuova ed amici come prima", conclude il Chairman biancorosso. Nelle pagine Instagram e Facebook RF79 e sul sito www.rugbyforli.net si possono trovare tutte le informazioni utili.