Sincronie sul tema dei cambiamenti climatici: il Forlì Roller incanta al campionato italiano di pattinaggio artistico

Per la categoria "piccoli gruppi" è sceso in pista per il Forlì Roller-Casteldebole il gruppo Amnésia

Si è concluso domenica a Conegliano, in provincia di Treviso, il Campionato italiano pattinaggio artistico gruppi spettacolo e sincronizzato. Per la categoria "piccoli gruppi" è sceso in pista per il Forlì Roller-Casteldebole il gruppo Amnésia, dodici ragazze che da oltre un anno aspettavano di tornare in pista e gareggiare per confrontarsi con i big del settore. Nonostante le incertezze e le restrizioni anti Covid le ragazze si sono allenate a lungo per questo importante appuntamento sportivo. Tante le emozioni che ognuna di loro ha provato, ma domenica sono bastate le prime note della loro base musicale per scatenare la loro grinta.

Alice, Anna, Desiree, Valentina, Monica, Clara, Viola, Elisabetta, Bianca, Michela, Erica e Martina, guidate da Chiara Mantovani ed Alessandro Spigai, hanno portato alla Zoppas Arena un'emozionante esibizione sul tema del cambiamento climatico che ha meravigliato i pochi spettatori presenti e soprattutto chi le ha guardate in diretta streaming. Hanno sfiorato per pochi centesimi il terzo gradino del podio per poi concludere la gara guadagnandosi un prestigioso quarto posto. Prossimo obiettivo i Campionati Europei a Lleida in Spagna.