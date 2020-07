Softball, la Poderi dal Nespoli punta al tris: sfida contro Collecchio

Tre partite, e per la Poderi dal Nespoli ecco finito il girone di andata. In questo campionato 2020, spezzato e disarticolato in conseguenza del coronavirus, con appena tre partite la squadra forlivese avrà già incontrato tutte le avversarie del girone B. Dopo i due successi rotondi con Pianoro e Sesto Fiorentino, e con l'ovvio auspicio di continuare il filotto, le romagnole incrociano le mazze con Collecchio. Si gioca ancora una volta sul diamante di casa, e non è finita: fra una settimana, il match di ritorno con le Blue Girls Pianoro sarà il terzo consecutivo al "Buscherini".

Due giornate, quattro vittorie, poco da dire. Con le atlete che hanno fatto a malapena una decina di turni in battuta; con i lanciatori che hanno tirato un centinaio di "sbracciate" o poco più; non è possibile e non ha senso fare discorsi tecnici. Ogni partita va presa come viene, i discorsi più seri verranno fra un mese e più.

Nella Poderi dal Nespoli è ancora assente Laghi, il che ha portato alla promozione della giovanissima Mambelli nel ruolo di Interbase titolare; e se c'è un momento giusto per accumulare turni di battuta e di difesa, è proprio questo. Il piccolo vantaggio di un campionato senza retrocessioni è proprio di potersi permettere di far fare esperienza ai giocatori con gli assilli ridotti al minimo.

Altra formazione in assortimento tutta italiano, il Collecchio ha finora in ruolino tre sconfitte e un successo, conseguito nella giornata di esordio contro la Sestese. E' un gruppo ancora giovane di suo, sostanzialmente invariato da qualche anno, con alcune buone individualità come Colonna e soprattutto Chiesa (la ricordiamo in "prestito" a Forlì in occasione della sfortunata Coppa Coppe 2017, il quinto posto di Caserta).

Assegnato da tempo a Forlì e Pianoro il ruolo di favorite nel girone, Collecchio deve vedersela con la Sestese per la terza piazza finale, l'ultima che assegna un posto nei playoff. Si gioca con gli orari consueti, garauno alle 18 e garadue 30' dopo il termine della prima. Entrambe le squadre hanno una rotazione di tre lanciatori: per la Poderi dal Nespoli, Cacciamani farà il lavoro grosso mentre Banchelli e Onofri si divideranno il resto degli inning a seconda di come evolve la situazione; quanto a Collecchio finora ha sempre usato Tagliavini e Melegari come partenti, e inserito Lori a rilievo per un paio di riprese a partita.

Per gli spettatori continuano a valere le misure antipandemia: tribune chiuse al pubblico e obbligo di distanziamento per quelli che eventualmente si trovassero a passare attorno alla recinzione del campo. La partità verrà trasmessa in streaming dalla Federazione: è la seconda apparizione della Poderi dal Nespoli su Fibs.tv, e sarà anche l'ultima, almeno per quanto riguarda la regular season

Per il campionato sarà anche l'ultima partita di Erika Piancastelli, che la prossima settimana torna negli Stati Uniti per giocare con una squadra Pro; condivisa da tutti, la decisione era stata presa in primavera, quando il futuro del campionato italiano era più incerto che mai. La fuoriclasse del Forlì sarà impegnata negli Usa fino a settembre, e il suo rientro potrebbe essere possibile per i playoff.

La società non è però rimasta con le mani in mano. E' stata tesserata una giocatrice americana, una utility che gioca di preferenza interno, ha buone medie battuta e buone doti offensive in generale. L'atleta è già a Forlì, il suo periodo di quarantena obbligatoria terminerà la prossima settimana, e sabato 1 agosto sarà in campo contro Pianoro.