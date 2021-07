Tennis, al Villa Carpena al via le qualificazioni dell'Europe Under

Dopo la sosta forzata causa Covid dell’anno scorso tornano dunque ad affollare i campi del Club forlivese alcuni dei migliori talenti in erba del tennis europeo, un grande spettacolo perché per una settimana si potranno ammirare i campioni del futuro

Al Tennis Villa Carpena sono patite le qualificazioni del prestigioso torneo Tennis Europe Under 12, intitolato alla memoria di un pioniere dello sport forlivese come Gaio Camporesi. Dopo la sosta forzata causa Covid dell’anno scorso tornano dunque ad affollare i campi del Club forlivese alcuni dei migliori talenti in erba del tennis europeo, un grande spettacolo perché per una settimana si potranno ammirare i campioni del futuro.

Partenza in mattinata con le qualificazioni che terranno banco anche domenica fino alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, in programma alle 18. Subito a segno nelle qualificazioni Francesco ed Antonio Muratori, entrambi del Ct Rimini, Beniamino Savini, allievo di Tennissimo al Ct Ippodromo, e due allievi della Ravenna Tennis Academy al Ct Zavaglia, Gaia Donati ed Alessandro Vallicelli.



Risultati 1° turno maschile: Peter Minakhin (Rus)-Vincenzo Curinga 6-2, 6-2, Jacopo Oppezzo-Tommaso Rosso 6-0, 6-1, Alessandro Arcangeli-Simone Candusso 6-2, 6-3, Riccardo Pontigia-Carl Philip Monnet (Fra) 1-6, 6 -4, 14-12, Gabriele Galesi-Francesco Pansecchi 6-3, 2-6, 10-7, Kevin Maugliani-Edoardo Bardelli 7-6 (7), 2.6, 10-7, Roberto Lavelli-Riccardo Bogdan Pastrav 5-7, 6-2, 10-3, Francesco Muratori-Flavio De Tommaso 5-7, 7-6 (7), 10-6, Beniamino Savini-Tommaso Bartoccioni 7-6 (4), 3-6, 10-7, Antonio Muratori-Martino Guy Scotuzzi 6-3, 1-6, 10-7, Alessandro Vallicelli-Arkhip Cherkasenko 6-3, 0-6, 10-7, Tommaso Capasso-Pierfrancesco Pacilio 2-6, 6-1, 11-9, Alex Romano-Alberto Nicolini 6-2, 7-5, Edoardo Gallo-Pavlo Tsyhannik (Ukr) 6-0, 6-0. Primo turno femminile: Chiara Violante-Francesca Montorsi 6-3, 6-4, Ludovica Casalino-Camilla Falco 6-0, 6-0, Anna Nerelli-Alice Di Santo 6-2, 6-3, Gaia Donati-Alessia Gervasio 2-6, 6-2, 10-6, Lujza Beviz (Hun)-Arianna Ovarelli 6-3, 7-5.



Molto interessante l’entry list dei due tornei, maschile e femminile. Nel maschile al momento il numero 1 è il verucchiese Carlo Paci (Ct Zavaglia), campione italiano Under 11 in carica, nel tabellone principale anche Dennis Spircu, il riminese giù convocato per la nazionale italiana Under 12 che si allena alla Galimberti Tennis Academy di Cattolica. Con loro giocatori francesi, ucraini, austriaci, polacchi, ceki e bielorussi. In campo femminile presenze da tutta Europa, con alcune giocatrici romagnole che partono dalle qualificazioni. Il direttore del torneo è Giovanni Pacchioni, maestro dello staff tecnico del Carpena, il referee è Riccardo De Biase.