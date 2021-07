Tennis, Christian Capacci si qualifica agli Internazionali Under 18 di San Marino

Non c'è il solo Lorenzo Angelini a tenere alta la bandiera del Tennis Villa Carpena in Italia ed in Europa. Christian Capacci ha centrato la qualificazione nel main-draw degli Internazionali di Tennis Under 18 di San Marino, giunto all'ottava edizione e che ha richiamato atleti da tutto il mondo. Capacci ha sconfitto nel turno finale per il main-draw lo svedese Filip Gustfasson con il punteggio di 7-5, 4-6, 10-7. Filippo Caporali, che nel secondo turno ha regolato 6-4, 4-6, 10-8 l’italo russo Giorgio Binda, ha ceduto 6-3, 6-3 a Gregorio De Gasper (numero 2).