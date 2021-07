Tennis Europe Under 12, è tempo di quarti: va forte Carlo Paci, out Chiara Dal Pozzo

E’ tempo di quarti al Tennis Villa Carpena per il torneo Tennis Europe Under 12, intitolato alla memoria di un pioniere dello sport forlivese come Gaio Camporesi.

Va forte il riminese Carlo Paci, campione italiano in carica Under 11, allievo della Ravenna Tennis Academy al Ct Zavagli che, dopo aver concluso con tre vittorie su tre la fase a gironi, ha battuto nei quarti un giocatore molto bravo in prospettiva come il francese Amaury Abbas. Esce di scena invece nei quarti Chiara Dal Pozzo, giocatrice italo-sammarinese che si allena alla Pro Tennis School di Rivazzurra, che ha ceduto dopo una gran battaglia a Matilde Lampiano Garbarini. Nel maschile semifinali anche per Lorenzo Rocco e Marco Meacci, tutti giocatori di interesse nazionale, nel femminile per Alice Iozzi. Venerdì le semifinali.

Risultati, quarti maschile

Lorenzo Rocco-Filippo Catalano 5-7, 6-2, 10-4

Carlo Paci-Amaury Abbas (Fra) 6-2, 6-1

Marco Meacci-Antonio Di Rubba 6-3, 6-1.

Femminile, quarti

Alice Iozzi-Vittoria Vignolini 6-4, 6-2

Matilde Lampiano Garbarini-Chiara Dal Pozzo 2-6, 6-3, 10-4.

Quarti femminile: Martina Cerbo-Asia Basiletti 6-2, 7-5.

Doppio femminile, quarti: Casalino-Nerelli b. Buccinotti-Janssen (Ita-Bel) 7-5, 6-1.