Tennis, il verdetto del Villa Carpena: è Andrea De Marchi il nuovo campione italiano Under 13

Andrea De Marchi è il nuovo campione italiano Under 13. Il romano ha vinto lo scudetto tricolore sui campi del Tennis Villa Carpena, battendo in una combattuta finale il siciliano Federico Cinà per 7-5, 0-6, 6-4. Il verdetto finale giunge un po’ a sorpresa, non tanto perché il n.2 del seeding ha battuto il numero 1, ma perché per tutta la settimana forlivese il protagonista indiscusso del torneo è stato Federico Cinà, il palermitano che è arrivato in finale lasciando per strada appena dieci games in quattro incontri, senza perdere un set, e mostrando un tennis di notevole qualità. Ma il match-clou l’ha vinto, con pieno merito, il romano Andrea De Marchi (numero 2), anche lui in finale senza perdere un set, ma con qualche fatica in più. Il capitolino è stato capace nell’atto conclusivo del torneo di esprimere un tennis più solido e continuo, almeno nei momenti chiave.

Alla fine il portacolori del Junior Tennis Palocco l’ha spuntata nel rush finale portandosi a casa lo scudetto e gli applausi del bel pubblico intervenuto al Tennis Villa Carpena. Finale a tre fasi ben distinte, quella del primo set, molto combattuto in cui De Marchi si è spinto sul 3-1 e poi si è fatto recuperare e superare dal siciliano che sul 5-4 e 30 pari è stato a due punti dal set, ma ancora una volta la continuità del romano ha pagato visto che riusciva a chiudere al 12° game al secondo set-point su dritto in rete di Cinà. Il siciliano prendeva più rischi e dominava il secondo set, ma nel terzo set l’inerzia del match passava nuovamente nelle mani del capitolino che partiva meglio dai blocchi e si portava subito sul 3-1 e poi sul 5-2. Alcune invenzioni di Cinà sembravano riaprire il match, De Marchi sprecava un primo match-ball sul 5-3, ma sul 5-4 chiudeva alla seconda palla match con qualche contestazione finale sulla chiamata.

Comunque era De Marchi che alzava la Coppa consegnatagli del presidente del Comitato Regionale Fit, Gilberto Fantini, e riceveva lo scudetto dal presidente dell’Asd Villa Carpena Alberto Casadei, mentre Cinà è stato premiato dalla presidente del Circolo, Angela Bonoli. Il torneo era dedicato al ricordo di Antonio Bonivento, giovane giocatore scomparso qualche mese fa, ed il padre Andrea, dopo aver consegnato un piatto al vincitore, ha ricordato il figlio, le sue qualità morali che devono rimanere patrimonio di tutta la comunità sportiva. Il vicesindaco Daniele Mezzacapo ha consegnato ai protagonisti della finale le sculture simbolo della città realizzate dall’artista Otello Turci, Porta Schiavonia e Porta Ravaldino, ricordando il grande appuntamento con il Challenger Atp che scatterà il 19 settembre al Carpena. Gilberto Fantini ha premiato il Circolo con la targa della Federazione, a sua volta Alberto Casadei ha consegnato una targa ricordo al giudice arbitro del torneo, Walter Naldoni che ha diretto le varie sessioni di gioco in maniera impeccabile, così come è stato ottimo Giovanni Casadei in qualità di arbitro di sedia della finalissima.