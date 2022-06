Un "baule dei ricordi" tutto da raccontare: il Forlì Roller celebra in piazza Saffi i 40 anni di storia

Il Forlì Roller taglia il traguardo dei 40 anni e festeggia sabato sera in Piazza Saffi con un evento denominato "Il baule dei ricordi", nel quale sarà ripercorso uno spaccato di storia forlivese del pattinaggio a rotelle. Fondato nel 1982, con sede nel Circolo Nuova Resistenza di via Fratelli Spazzoli, il Forlì Roller ha in questi 40 anni svolto un'efficace attività di promozione del pattinaggio a rotelle sia per il pattinaggio corsa che per il pattinaggio artistico. Tra i fondatori il sette volte campione del mondo Federico Guardigli, Giovanni Fabbri e Guglielmo Lonzardi.

Storia delle rotelle forlivesi esplicata nel pattinodromo di via Fratelli Spazzoli per il periodo da aprile a ottobre, poi nelle palestre comunali passando anche momenti di difficile convivenza con altri sport (le ruote dei pattini consumano il parquet, rompono i pavimenti) cercando, visto che il numero dei ragazzi in costante aumento, anche di utilizzare capannoni industriali dismessi con disagi notevoli fino al pattinodromo coperto di via Ribolle. Tanti ragazzi, tanto lavoro ma anche risultati notevoli. Dal primo titolo italiano post epopea Guardigli di Emiliano Bagnoli, ai titoli nazionali di Enrico Fabbri e Enrico Tacchinelli, ai titoli europei (Enrico Fabbri, Eleonora Rossi, Davide Postiglione, Anna Remondini e Alice Balzani) ai titoli mondiali (Enrico Fabbri e Anna Remondini) e ai tanti titoli nazionali alle Rassegne per gruppi Uisp.

Forlì Roller aggrega 210 ragazzi e ragazze, ha atleti ospiti fissi delle squadre nazionali (in questi giorni Alice Balzani è a Paredes - Portogallo- per disputare una fase della World Cup, manifestazione che la Federazione Internazionale propone itinerante in Europa, poi sud America e Asia con una super finale a Parigi palaBercy). E' una festa per Forlì Roller che non ha disdegnato "il campione". ma ha voluto creare presupposti positivi anche per il dopo sport. Oggi ex Atleti di Forlì Roller sono professionisti di rango, dirigenti di azienda, brave persone positivi protagonisti nella società civile.