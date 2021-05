Castrocaro, approvato il bando per l'assegnazione degli alloggi Erp. Avanti anche con le riqualificazioni

L'Amministrazione Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha approvato il bando di assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp). I cittadini interessati ad ottenere l’assegnazione dovranno presentare domanda al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole su apposito modulo, predisposto dal Comune, dal primo giugno e fino alle 12 del 15 luglio secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Un provvedimento fondamentale ed atteso (l'ultimo era datato 2012), che andrà a rinnovare le graduatorie dei richiedenti.

"Il Bando si aggiunge ad una attività importante svolta dall'amministrazione sugli alloggi Erp con la collaborazione di Acer, come l'intervento di manutenzione straordinaria degli alloggi di via Flavio Biondo per l'importo di oltre 300mila euro, e che prevede la impermeabilizzazione dell'edificio, la messa a norma degli impianti elettrici e la posa di pavimenti e rivestimenti, lavori che termineranno a breve", spiega il sindaco Marianna Tonellato.

"Nondimeno, il Comune ha in programma la sottoscrizione di una Convenzione con Acer per la detrazione fiscale (il cosidetto “superbonus”) nella misura del 110% per intervenire negli stessi immobili in Via Flavio Biondo 12-14 per un importo presunto dei lavori pari ad 380mila euro - prosegue il primo cittadino -. Di tale importo, gli oneri economici non incentivabili, pari al 20% dell’importo previsto dei lavori, ammontano ad 76mila euro con previsione di copertura da parte del Comune nel bilancio 2021 per 9.272 euro, nel bilancio 2022 per 40.036,80 euro e nel bilancio 2023 per 26.691,20 euro".