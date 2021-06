Focus dedica una puntata alla "Sanità in rosa". Ospiti Roberta Gunelli e Tiziana Rambelli

"Focus", l'appuntamento giornaliero d’informazione e approfondimento di Teleromagna, condotto dalla giornalista Federica Mosconi, ha dedicato una puntata alla "Sanità in Rosa". Ospiti la dottoressa Roberta Gunelli, direttrice della Urologia di Forlì e la dottoressa Tiziana Rambelli, giornalista scientifica e dirigente presso la Piattaforma Amministrativa di Forlì- Cesena, Ausl Romagna.

Con Rambelli si è parlato del ruolo delle donne nella storia della medicina, dei dati sulla presenza femminile tra i dipendenti dell'Ausl Romagna, di come le donne impiegate in sanità abbiano affrontato i lunghi mesi di pandemia e delle tante ragazze iscritte al neonato corso di laurea in Medicina di Forlì.

La dottoressa Gunelli ha raccontato la sua esperienza e il difficile percorso intrapreso per diventare prima chirurgo e poi primario, su come sia riuscita a conciliare lavoro e vita famigliare e sulla sempre più importante e qualificata presenza delle dottoresse in sala operatoria. Infine tutte e due le ospiti hanno rivolto un messaggio di incoraggiamento e di speranza a tutte le giovani donne che hanno intrapreso o stanno intraprendendo percorsi di studi medici o carriere sanitarie.

La puntata andrà in onda sul canale 14 di TeleRomagna martedì alle 13.30 e mercoledì alle 16.30, mentre sul canale 11 di Tr24 martedì alle 12.30, mercoledì alle 17.30, giovedì alle 21.30 e sabato 12 giugno alle 22.