La guida ai migliori parrucchieri ha decretato i "Top Hairstyilist d'Italia": ecco i nomi sul territorio

Anche i parrucchieri hanno la loro 'guida', infatti alcune attività del territorio sono state selezionate come Top Hairstylists d'Italia. Da oltre 20 anni, la Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia vuole aiutare gli utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 231 pagine, curato e studiato "per raccogliere solo i migliori 200 saloni attivi", secondo gli organizzatori, sul territorio italiano sugli 86.000 esistenti. A Forlì sono stati selezionati I love me di Raffaele Tagliaferri in via Decio Raggi, Maison&co di Samantha Zattini in via Beltramelli, Mef di Maurizio e Federica Sedioli in viale dell'Appennino. Sul territorio Momenti Donna di Cusercoli.

"Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli - spiegano gli editori della guida -.Non basta più solo il risultato visivo: contano ovviamente anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia. Infine, ma non per questo meno importanti, sono essenziali anche i brand e i prodotti utilizzati e rivenduti: essi, infatti, devono necessariamente essere di altissima qualità".

