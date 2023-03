Il matrimonio in gran segreto di Laura Pausini: dietro gli scatti il fotografo forlivese Gianluca Camporesi

C'è un forlivese dietro la serie di scatti che hanno immortalato il giorno indimenticabile di Laura Pausini, che ha dettò sì allo storico compagno Paolo Carta. Si tratta di Gianluca Camporesi, fotografo fedelissimo della cantante di Solarolo. Classe 1972, ha raccontato, attraverso le sue foto, i tour della Pausini e ha realizzato i video che ricostruiscono la vita del maestro Pavarotti per la casa museo di Modena. Ma tutta la sua carriera è costellata di incontri speciali. Negli anni ’90, appena ventenne, si è ritrovato quasi per caso a lavorare nella sala di registrazione di Michele Centonze. Doveva essere il lavoretto di un’estate, ci è rimasto 13 anni lavorando come assistente alla produzione e da lì approdando poi al Pavarotti & Friends e alle Olimpiadi invernali di Torino del 2006 come programmatore delle sequenze musicali delle spettacolari cerimonie di apertura e chiusura.

Ma la carriera e lo stile di Camporesi sono tutt’altro che improntati alla conservazione. Chiusa la carriera nella musica, Camporesi è approdato con grandi soddisfazioni a quella nel campo della fotografia e del video. Sperimentando e innovando. "Il video è una passione che mi porto dietro da sempre, da ragazzino vivevo in simbiosi con una telecamera o un registratore - aveva raccontato a ForlìToday nel 2016 -. Nelle mie produzioni video tento di utilizzare la tecnica fotografica, e viceversa (dai filmati con tecnica stopmotion ai cinemagraph). Quando il progetto lo permette, sperimento sempre qualcosa di nuovo”.

E Laura Pausini? “Lavoro con lei dal 2011. Quell'anno fece la festa del Fan Club al Palafiera di Forlì e mi fu commissionato il lavoro di reportage fotografico. Poi mi chiesero di scattare anche le foto ufficiali del suo tour nei palazzetti. Nel 2014 una mia foto è stata scelta come immagine ufficiale del tour mondiale ed è finita sulle copertine dei Magazine di Messico e Sud America. Lavorare sul palco con lei è un'emozione incredibile". Con Pavarotti Camporesi ha avuto un rapporto molto stretto ("Quasi uno di famiglia"). Oggi è responsabile dell’archivio multimediale del Maestro, nonché fotografo della Fondazione. All’interno della Casa Museo Luciano Pavarotti di Modena, i contributi video che raccontano la vita del Maestro sono realizzati da Camporesi.

Ma nel suo portofolio sono tantissimi i lavori di livello. Solo per citarne alcuni: nel 2012 ha realizzato il documentario “444 - stai a destra” sul coast to coast estremo in bicicletta di Luigi Barilari negli Usa trasmesso da Sky; nel 2014 il promo per la gara ciclistica "Sellaronda Hero”, il cui protagonista e voce narrante è Reinhold Messner (“il mio idolo da sempre”). Per il Plautus Festival di Sarsina ha realizzato un video promo con Giorgio Albertazzi. Con Città di Ebla di Forlì ha realizzato “Pharmakos” dove racconta attraverso la fotografia una serie di performances del collettivo, con Matite Giovanotte un premiato reportage sulla prima “Notte Verde” di Forlì. Altra chicca è il libro fotografico “Un anno in Romagna” di cui è co-autore in cui racconta la Romagna in una chiave innovativa.

Il matrimonio della Pausini

Le voci su imminenti nozze giravano da tempo, ma non è trapelato nulla fino a oggi, quando la cantante ha pubblicato sui social la loro prima foto da marito e moglie - scattata dal fedelissimo fotografo forlivese Gianluca Camporesi, che da anni segue la cantante romagnola. Nella stessa giornata la cantante ha anche annunciato le date del suo nuovo tour, con un concerto anche in Romagna.

"Abbiamo detto sì" ha scritto nel post che la ritrae mano nella mano con il compagno di una vita, in abito bianco, subito dopo la cerimonia civile andata in scena proprio a Solarolo, nella casa dei genitori di Laura addobbata per l'occasione con fiori e candele, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi. Laura aveva infatti invitato tutti a una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera, ma una volta arrivati gli ospiti hanno trovato ad accoglierli gli sposi.

Laura e Paolo si sono scambiati le promesse, durante la cerimonia celebrata dal sindaco Stefano Briccolani, eseguendo assieme commuovendosi davanti agli ospiti la canzone inedita "Davanti a Noi", scritta da entrambi, e che hanno deciso poi di condividere sui social di Laura per tutti i suoi fan del mondo. Martedì sera tra le sue storie Instagram era apparso un cartello con scritto "Do not disturb", mercoledì mattina la bella sorpresa.

Dopo 18 anni d'amore Laura Pausini e Paolo Carta si sono uniti in matrimonio davanti alla figlia Paola - loro damigella d'onore, anche lei in abito bianco da cerimonia - e alle rispettive famiglie. Sui social poche foto condivise con i fan: gli sposi hanno voluto tenere questo momento al riparo dai flash e dal clamore. Ad accompagnare la cantante all'altare il papà, per le fedi invece hanno scelto il colore nero. "Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia. C'è già tutto ciò che vuoi davanti a noi" è la promessa di Laura al marito.

La storia d'amore tra Laura Pausini e Paolo Carta

Laura Pausini e Paolo Carta si sono innamorati nel 2005, durante un tour a Parigi. Lui era il suo chitarrista e la passione per la musica li ha uniti ancora prima che sbocciasse il sentimento. Nel 2013 è nata la figlia Paola, che oggi ha 10 anni, e da qualche tempo parlavano di matrimonio, rimandato durante il periodo del Covid. "Amo Paolo, abbiamo una bella famiglia e penso che ormai sia arrivato il momento di sposarci: è un passo che desideriamo fare tutti e due" aveva dichiarato la cantante di Solarolo qualche tempo fa. Detto fatto, in gran segreto.

