Sostegno alla popolazione palestinese, il Comune di Forlì partecipa al progetto Sinergy

Il Comune di Forlì è impegnato, in qualità di partner, nella realizzazione del progetto "Sinergy - Sostenibilità economica ed ambientale inclusiva per favorire l'occupazione e la resilienza delle comunità palestinesi", cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il progetto, gestito da Fondazione Avsi di Cesena in qualità di capofila, in collaborazione con realtà associazionistiche internazionali quali Overseas, Lajee Center, Lifegate Rehabilitation e Holy Land Handicraft Cooperative Society, prevede azioni volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione palestinese nella regione di Betlemme.

"Specialmente a seguito della pandemia, si vogliono rafforzare le attività micro-imprenditoriali legate all'artigianato e alla produzione locale fortemente colpite dalla crisi sanitaria, creando così opportunità di lavoro per le categorie più vulnerabili della società, tra cui donne e giovani diversamente abili - chiarisce l'amministrazione comunale -. Tra le numerose attività, Avsi da sempre affianca le popolazioni più fragili dei Paesi in via di sviluppo caratterizzati da situazioni di crisi, nei percorsi di crescita educativa di donne e bambini, contribuendo a realizzare scuole e luoghi di aggregazione sicuri e funzionali alle esigenze del posto. Nonostante il protrarsi della situazione pandemica ed i gravissimi episodi di violenza di questi ultimi tempi, fra mille difficoltà e pericoli, i partner di progetto sono riusciti ad effettuare i primi interventi in loco, tra cui l'organizzazione di corsi professionali, la fornitura di materie prime e l'implementazione di nuove imprese agricole". Ruolo del Comune di Forlì è quello di "comunicatore" dei risultati del progetto a livello locale e territoriale nei confronti della cittadinanza.