Baciato dalla fortuna: gioca al 10eLotto e arriva la vincita a cinque cifre con un "6 Oro"

Forlì baciata dalla fortuna. Con il "10eLotto" sono stati vinti ben 40.500 euro con un "6 Oro". La vincita è stata comunicata dall'agenzia Agipronews lunedì. Non è stato specificato tuttavia dove è stata effettuata la giocata che ha portato la bella somma al fortunato. Circa un mese fa con lo stesso gioco sempre nella città mercuriale erano stati vinti 10mila euro con un "6 Doppio Oro". Non è infatti la prima volta che in città viene realizzata una vincita col concorso di Lottomatica.

Nell'ottobre dello scorso anno, infatti, un fortunato, investendo 5 euro, su nove numeri giocati ne aveva indovinati ben otto, regalandosi così una vincita da 10mila euro. E per un numero ha mancato la vincita da 500mila euro: anzichè il 19 giocato è uscito il 18. Il 10 settembre del 2019 la vincita fu invece più importante: 100mila euro con una giocata da 3 euro. Indovinandone 9 su 10 e grazie al "Doppio Oro" il fortunato ha potuto gioire del ricco premio.