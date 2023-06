2 Giugno, in Piazza Saffi tutti i sindaci della provincia: "Importante ritrovarsi abbracciati dal tricolore"

Venerdì mattina i sindaci della provincia di Forlì-Cesena si sono dati appuntamento in Piazza Saffi per celebrare il 77esimo anniversario della Repubblica Italiana. "Il 2 giugno 1946 si svolse infatti il referendum sulla forma istituzionale dello Stato, che portò alla nascita della Repubblica e all’elezione di un’Assemblea Costituente - ricorda il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci -. Quel 2 giugno gli Italiani, e per la prima volta le Donne, furono chiamati ad esprimersi. Oggi più che mai, in questo momento difficile per tante comunità, è stato importante ritrovarsi abbracciati dal Tricolore, per celebrare i valori di un’Italia Repubblicana, unita e solidale". A rendere gli onori un plotone interforze. Hanno partecipato alla cerimonia rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma con Labari e Medaglieri. Ad accompagnare la cerimonia la “Banda Città di Forlì” diretta dal Maestro Roberta Fabbri.