A 100 anni canta "Romagna Mia" dall'inizio alla fine: festa a Forlimpopoli per nonna Lina

Festa a Forlimpopoli per i 100 anni di nonna Lina. Lunedì 7 agosto, alla presenza della sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini, alla Casa di Riposo P. Artusi, è stato festeggiato il secolo di vita di Elena Piovaccari, conosciuta da tutti come Lina. Elena arriva a 100 anni con il titolo di trisavola e festeggia questo traguardo circondata dall'affetto di tutta la sua famiglia, altre 4 generazioni dopo la sua. "La sua memoria ogni tanto vacilla, ma ha sempre una battuta per tutti e Romagna Mia l'ha cantata dall'inizio alla fine" raccontano i nipoti Paola, Angela, Manuela, Andrea