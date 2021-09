Dalla Romagna alla California: a San Francisco resiste da decenni un ristorante intitolato a Forlì

Originario del forlivese, fa la scuola alberghiera e poi decide di trasferirsi in America, dove apre tre ristoranti che servono cibo tipico italiano, e uno dei quali chiamato proprio 'Forlì': ecco la storia di Germano Foschi. “Dopo l’alberghiero ho iniziato subito a lavorare, avevo 19 anni, ora ne ho 74 - racconta Germano - Poi ho deciso di partire. Prima sono andato in Germania, poi in Australia e infine, nel 1974, sono arrivato negli Stati Uniti. Lì ho iniziato a fare il cameriere e il barman. Poi, 29 anni fa ho aperto il mio primo ristorante, Marcello”.

Dopodichè Germano ha aperto altri due ristoranti, 'Forlì' e 'Il Pavone', sempre nella stessa zona, Danville, nell'area di San Francisco Bay. “Uno dei momenti più belli - continua Germano - è stato quando Marcello è stato inserito nella lista dei 100 migliori ristoranti del nord della California. Un’altra volta siamo anche finiti su una teletrasmissione locale. Era san Valentino e hanno parlato di noi perché molti reputavano i sughi che usavamo degli afrodisiaci”.

Già 13 anni fa Germano ha venduto i tre locali per andare in pensione. Ora due hanno cambiato nome ma 'Forlì' è ancora in funzione. “La cosa che mi manca di più è la gente - aggiunge - C’erano giocatori di football e baseball che venivano a mangiare sempre da me perchè le squadre avevano i campi lì vicino. Portavano le mogli e le fidanzate dopo le partite e si ritrovavano tutti lì. Alcuni di loro erano molto famosi. Poi la sera avevamo sempre un piano bar, era molto bello”. Germano conclude dicendo: “Ora sono in pensione e lo è anche mia moglie. Una volta all’anno torno in Italia, per trovare un gruppo di 7 amici che ho dalle elementari. Al momento vogliamo viaggiare. Stiamo visitando i parchi nazionali più grandi e vogliamo vedere anche molte città”.