A Vecchiazzano il centro estivo Charlie Brown si prepara a partire

La Cooperativa Sociale l'Accoglienza in collaborazione con l'Asd Vecchiazzano Calcio si prepara a riaprire il centro estivo Charlie Brown al Polisportivo Treossi di Vecchiazzano, con un incontro informativo il 22 aprile alle 18:30 in Via Pigafetta 19. Un centro estivo dalle diverse possibilità, che permette ai ragazzi di immergersi nello sport giocando a calcio, pallavolo e beach volley; oppure partecipare a giochi di gruppo ed aterlier artistici. C' è poi la gita settimanale il mercoledì e la giornata passata in piscina il venerdì. È tempo di aprire le porte al divertimento, per un'estate piena di avventure e sport! Iscrizioni in piattaforma su weforli.it con la possibilità di accedere ai voucher regionali "Conciliazione Vita lavoro".Sarà aperto dal 10 giugno al 2 agosto al Polisportivo Treossi e offrirà la possibilità di divertirsi facendo sport in gruppo oppure impegnandosi in giochi e laboratori artistici.