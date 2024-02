A14, si asfalta il tratto tra Faenza e Forlì in direzione sud: chiusura notturna per l'autostrada

Previsti lavori di asfaltatura lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Dalle 22 di questa sera, martedì, alle 6 di mercoledì sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso sud. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Faenza, la circolazione può proseguire lungo via Granarolo, via Fratelli Rosselli, via Emilia, Tangenziale di Forlì, via Ravegnana e rientrare sulla A14 al casello di Forlì.

