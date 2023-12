Accolti dal sindaco Zattini: i bimbi de "L’Albero Felice" scoprono il mondo del Municipio

Gita in Comune per i bimbi della scuola dell'infanzia "L’Albero Felice", accolti dal sindaco Gian Luca Zattini. "La visita ha offerto ai bambini l'occasione unica di esplorare le varie stanze del Palazzo Comunale, ammirando gli affreschi e immergendosi nella storia che caratterizza questo importante edificio - spiega la dirigente scolastica Maria Teresa Luongo -. In un momento di apprendimento interattivo, i giovani visitatori hanno simulato una seduta comunale sotto la guida di Mario Proli, responsabile dell’Unità Stampa del Comune di Forlì, che ha spiegato loro con entusiasmo le dinamiche della sala del Consiglio e illustrato lo stemma comunale".

Il culmine della giornata è stato il salutodel sindaco ai bambini, durante il quale Zattini ha condiviso il significato del suo ruolo e le responsabilità che comporta. In segno di riconoscenza, i bambini hanno donato al primo cittadino un disegno speciale, frutto della creatività di un papà e impreziosito dai colori dei giovani artisti. Zattini ha accolto il gesto con gratitudine, apprezzando l'impegno e la dedizione dei bambini, così, per esprimere il suo ringraziamento, ha esteso un invito a tutti loro per partecipare alla manifestazione del 25 aprile.

"In quell'occasione, i bambini avranno l'onore di salire sul palco e ricevere un meritato attestato, celebrando così il loro coinvolgimento nella comunità e il legame speciale creatosi tra la scuola dell’infanzia e il Comune - spiega Luongo -. Questa indimenticabile giornata ha evidenziato l'importanza dell'interazione tra le istituzioni locali e le giovani menti in crescita, promuovendo una connessione significativa tra la Scuola dell'Infanzia L'Albero Felice e il Palazzo Comunale di Forlì".