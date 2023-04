Adeguamento dei salari, sanità e fondi del Pnrr: il Prefetto Corona incontra i vertici di Legacoop Romagna

"Ringraziamo il Prefetto Corona — dice il presidente Lucchi — per l’attenzione dimostrata rispetto alle istanze più importanti per il movimento cooperativo, in particolare sui temi della legalità, della sicurezza sul lavoro e degli appalti pubblici"