L'aeroporto ufficializza l'accordo con Air Mediterranean. Bene i biglietti per l'estate: già 12mila posti venduti

L'aeroporto di Forlì ufficializza il matrimonio con Air Mediterranean, il vettore aereo greco che assieme ad un'altra compagnia maltese quest'anno opererà i voli estivi di 'Gotofly', la compagnia aerea detenuta dal gestore dello scalo, FA Srl. Air Mediterranean già da gennaio ha un Boeing 737-400 da 168 posti con base a Forlì – con relativi equipaggi - sia per la manutenzione periodica (grazie alla presenza di Albatechnics al Ridolfi), sia come aeromobile disponibile per i servizi charter. Il vettore greco dispone inoltre di un aereo di backup dello stesso livello. Dal 27 maggio si parte coi voli di linea per Tirana, e da giugno per le altre mete delle vacanze.

Gli obiettivi per l'estate 2024

Sono 68mila i biglietti di 'Gotofly' in vendita per le tratte per Sicilia, Sardegna, Lampedusa, Grecia e Albania. Nei primi 40 giorni già 12mila posti sono stati venduti. Un dato che spinge Andrea Gilardi, direttore generale e accountable manager di FA, ad annunciare una frequenza in più per Lampedusa (da due a tre partenze settimanali, già in vendita), con la speranza anche di poter aumentare sulla meta più gettonata in Grecia, l'isola di Zante. Il permanere della crisi in Medio Oriente, invece, lascia “congelata” la tratta per Sharm el Sheik, pronta ad essere attivata se la tensione geopolitica nell'area, dovuta alla guerra tra Isreale e Hamas, dovesse migliorare.

Le destinazioni coperte dal Ridolfi attualmente da 'Gotofly' sono quindi Olbia e Cagliari in Sardegna, Trapani, Catania, Pantelleria e Lampedusa in Sicilia (a cui si aggiunge il volo Ryanair per Palermo), Tirana in Albania e poi le isole greche delle Ionio di Corfù, Zante, Cefalonia e Leucade (Lefkada) e l'isola di Scarpanto (Karphatos) nell'Egeo. (Qui i dettagli sulle tratte e sui costi) “La biglietteria sta andando molto bene, mentre deve arrivare ancora il picco, dato che il grosso degli acquisti per le vacanze inizia tradizionalmente dopo Pasqua”, spiega Gilardi.

Particolarmente positivo l'andamento degli acquisti di biglietti aerei per Lampedusa, anche grazie all'alleanza con l'operatore bolognese MySunSea che è leader di mercato sull'isola mediterranea, dove la soluzione ricettiva più tipica è quella dell'appartamento per le vacanze. In generale dall'aeroporto di Forlì si prevede una stagione estiva positiva, contraddistinta da un'alta domanda turistica a cui fa da contraltare una disponibilità minore di aeromobili, a causa di ritardi nelle consegne di nuovi velivoli da parte di Boeing e per i fermi dovuti agli aggiornamenti ai motori di altri mezzi imposti dal costruttore. Questo comporterà che non ci saranno “prezzi stracciati”.

Il matrimonio con Air Mediterranean

Per far conoscere Air Mediterranean agli operatori economici collegati allo scalo forlivese è stato organizzato un viaggio inaugurale per presentare la compagnia aerea e i suoi servizi, un viaggio di un giorno andata e ritorno a Praga (destinazione che non sarà servita da Forlì, né è in previsione). Presente anche il proprietario greco Andrew Hallak. Air Mediterranean, dalla sua base di Forlì, ha già un centinaio di ore commercializzate per i voli charter, dalle squadre sportive alle orchestre. Con 'Gotofly' ha siglato un accordo da 1.800 ore volate in un anno, con l'idea di rinnovare per l'anno dopo.

Gilardi ricorda di aver testato l'affidabilità del vettore aereo greco lo scorso anno, quando contribuì con successo alla riprotezione dei passeggeri rimasti in difficoltà per le traversie commerciali tra Aeroitalia e Aeroporto di Forlì: “Ci siamo trovati molto bene con loro”, dice Gilardi di Air Mediterranean. La sua presenza di base al Ridolfi, inoltre, può aprire nuovi business, come per esempio i servizi di charter per i viaggi studi all'estero, per studenti e adulti, per imparare l'inglese o migliorarlo. Anche per Hallak, il Ridolfi di Forlì è “un buon punto per espandere il network”, augurandosi una “partnership di lungo termine” con lo scalo romagnolo.

L'aspetto positivo di Air Mediterranean per Gilardi è, inoltre, la disponibilità di Boing 737, vale a aerei turbojet “più confacenti alla richiesta dei nostri passeggeri che hanno un approccio diverso ai velivoli a turboelica”, spiega, motivando la scelta di rinunciare a mezzi più piccoli che pure lo scorso anno erano stati impiegati sulle tratte estive più brevi. E sempre in riferimento ai problemi dell'estate scorsa, il direttore di FA spiega di aver gestito 1.300 contenziosi derivanti dai disservizi di Aeroitalia, di cui ormai solo un centinaio ancora in gestione. “Se ne sta occupando uno studio legale specializzato, a cui abbiamo dato come unico input quello di dare soddisfazione al passeggero. Ricordo che le compensazioni pecuniarie sarebbero in carico al vettore, ma lo stiamo facendo noi in sostituzione, solo per la reputazione di Forlì e per dire al mercato che la fiducia nell'aeroporto di Forlì è ben riposta”.