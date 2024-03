Hangar bloccati da circa dieci anni all'aeroporto, si va verso il rilascio degli immobili: "C'è una forte domanda sul mercato"

Va verso lo sblocco l'annosa vicenda degli hangar ex Icaro, che si trovano sotto sequestro da oltre dieci anni dentro l'aeroporto Ridolfi. Si tratta di 1.800 mq di strutture “che hanno una domanda molto alta sul mercato”, viene spiegato dalla dirigenza di FA, la società di gestione dello scalo, che potrà beneficiare del rilascio degli immobili. Infatti, una volta tornati nella disponibilità della società aeroportuale, questa potrà procedere con un bando per la raccolta di manifestazioni di interesse e affittare gli spazi, che si trovano sul lato sud, vale a dire sotto la torre di controllo, con ingresso da via Decio Raggi.

Il blocco degli hangar era causato da un lungo contenzioso amministrativo con Enac per quanto riguarda canoni di concessione. Un contenzioso che affonda le radici in una vicenda più annosa, riguardante la allora Icaro, società di aerotaxi e scuola di volo costituita nel 1982 come acronimo di “Impresa Commerciale Aeronautica Romagnola”, fondata da Egisto Bernucci, ex pilota Alitalia con un attivo di circa 21.500 ore volo, deceduto nell'estate del 2022 a 85 anni. All'interno degli hangar ci sono ancora due aeromobili e delle macchine da officina.

“C'è una sentenza del Consiglio di Stato che dice che quegli hangar non sono più in subconcessione e che vanno sgomberati. Bisogna attendere una perizia giudiziaria entro il mese di maggio, dopo la quale Enac potrà procedere con un'ordinanza di sgombero. A quel punto i detentori potranno o sgomberare portando via le tutte le cose che ci sono dentro, oppure si dovrà provvedere allo smaltimento”, spiega Andrea Gilardi, direttore generale di FA.

“Noi siamo spettatori di questa vicenda – precisa Gilardi - FA non alcun contratto in piedi con l'ex Icaro, la questione riguarda Enac e il demanio. Ma non vediamo l'ora che si risolva, perché da quel momento in poi verrà fatto il verbale di consegna a FA di quei manufatti, che potremo dare sub-concessione, dato che quegli hangar hanno una domanda molto alta sul mercato, in tanti vogliono quella soluzione. E finalmente potremo mettere a frutto quei beni che ad ora non sono neanche nell'inventario di FA”. Non sarà tuttavia immediato: dopo la consegna ci vorranno lavori di messa a norma, dal momento che gli edifici risalgono ai primi anni '80.