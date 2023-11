Al Campus un seminario con Romagna Acqua e Alea sui servizi pubblici locali e il partenariato col terzo settore

Quali opportunità di sviluppo offre la riforma dei servizi pubblici locali, secondo la quale gli enti locali possono attivare con gli Enti del Terzo settore rapporti di partenariato per la realizzazione di specifici progetti? È questo il tema al centro del confronto in programma venerdì alle 9,30 al Campus di Forlì dell’Università di Bologna (Viale Corridoni, 20 - Aula 15): un incontro organizzato dal prof. Alceste Santuari, nell’ambito del suo insegnamento di Partenariati Pubblico-Privati impartito a Forlì nel Corso di Laurea Magistrale in Management dell'economia sociale. Tra gli interventi in programma, quelli di due realtà che operano sul territorio come Alea Ambiente, società in house providing di gestione dei rifiuti di 13 comuni della Romagna forlivese, e Romagna Acque-Società delle Fonti: due realtà attente ai rapporti con le organizzazioni non profit e pronte a portare il proprio contributo, alla ricerca di modelli innovativi di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali.

Al confronto prenderanno parte infatti Tonino Bernabé, presidente di Romagna Acque; Simona Buda e Gianluca Tapparini, rispettivamente presidente e direttore generale di Alea Ambiente. Insieme a loro, è prevista la presenza di Emanuele Menegatti, presidente del Campus di Forlì, dei docenti universitari Maria Giulia Roversi Monaco e Alceste Santuari; di Fabrizio Ghidini, Vicepresidente Federconsumatori Emilia-Romagna; Mattia Maracci, responsabile dell’Unità operativa Organismi partecipati del Comune di Rimini; Gianluca Foca – dirigente del Servizio Lavori Pubblici – Comune di Forlì; Carlo Urbinati, presidente della Cooperativa New Horizon; Massimo Gottifredi, presidente della Coop. Sociale Atlantide, e Roberto Camporesi (Studio BP & Associati).

Il sindaco del Comune di Forlì, Gian Luca Zattini, parteciperà in apertura, portando i propri saluti. Il seminario è aperto al pubblico e sarà possibile seguirlo anche online, sulla piattaforma Microsoft Teams, collegandosi al seguente link: https://shorturl.at/fINZ9.