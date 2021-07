Al grido di "Libertà" da Piazzale della Vittoria in Piazza contro il green pass

I partecipanti si sono radunati nei pressi del Monumento ai Caduti, proprio come accaduto due settimane fa per la vittoria dell'Italia agli Europei

Prima in centinaia, poi sono diventati sempre di più. Al grido di "No al green pass" e "Libertà" un nutrito gruppo di persone ha manifestato sabato pomeriggio in Piazzale della Vittoria contro il certificato verde che dal 6 agosto diventerà obbligatorio in Italia per svolgere alcune attività, con nuove regole e criteri per l'accesso a piscine, ristoranti, spettacoli e palestre e non solo.

I partecipanti si sono radunati nei pressi del Monumento ai Caduti, proprio come accaduto due settimane fa per la vittoria dell'Italia agli Europei. E anche in questa occasione c'è chi sventolava una bandiera tricolore. In pochi indossavano la mascherina. L'iniziativa è stata lanciata sui social dal Movimento nazionale no green pass.

Anche a Forlì, dopo il tam tam sui social, si è accesa la protesta di piazza contro l’istituzione dell’obbligo del green pass a partire dal 6 agosto, un provvedimento che conferma la linea del governo nei giorni in cui aumentano i casi e i focolai di coronavirus. E cioè, senza vaccino, tampone negativo o guarigione accertata, la vita sociale va necessariamente limitata per evitare altre chiusure. Il premier Mario Draghi lo ha detto senza mezzi termini giovedì sera, aggiungendo che “l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire”.

E con l’ufficializzazione del green pass obbligatorio le proteste dei giorni scorsi hanno iniziato a montare, culminando in una serie di manifestazioni. Una manifestazione colorata, con cori e fischietti. A presidiare la zona Polizia Locale e Polizia di Stato. I manifestanti hanno poi deciso di spostarsi verso Piazza Saffi passando per Corso Della Repubblica, per poi radunarsi sotto il Municipio. Non ci sono stati problemi di ordine pubblico.