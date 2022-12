Al Parco della Pace una piccola biblioteca con 800 libri

Sabato scorso al Parco della Pace di via Piave-Via Aquileia è stata ufficialmente aperta una piccola biblioteca che conta circa 800 titoli di vario genere e per tutte le età. In attesa della riapertura della struttura e dello spazio lettura previsti per la prossima primavera, è comunque possibile accedere al prestito librario. L'elenco dei libri è consultabile sulla pagina facebook Parco della Pace. L'inaugurazione è avvenuta in occasione della festa di Natale organizzata dall'Associazione Genitori Maroncelli e dai volontari del quartiere, ufficializzando così il Patto di Collaborazione sottoscritto a settembre.