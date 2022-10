Al parco mezzi della Polizia Locale si aggiungono altre due moto: il reparto motociclisti sarà rafforzato

Sono stati presentati due nuove moto in dotazione alla Polizia Locale. Si tratta di due motocicli Yamaha 700. I mezzi, presentati venerdì mattina, si aggiungono ad altre 5 moto già presenti nel parco veicoli. L'obiettivo è quello di dare ulteriore impulso a servizi dinamici sul territorio in particolare riguardo al contrasto delle violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada. Per questo verrà implementato il reparto motociclisti anche in vista delle prossime assunzioni di nuovi agenti.

A questi mezzi vanno aggiunte 47 vetture di cui 4 veicoli adibiti ai servizi specialistici di infortunistica stradale e 2 mezzi dotati di cella di sicurezza. Infine sono in corso ulteriori acquisti per l'aggiunta di un mezzo da adibire ai rilievi dei sinistri stradali e 2 autovetture (di cui una elettrica) da utilizzare in particolare per il controllo in Centro Storico. Questa le parole del vicesindaco Daniele Mezzacapo: “I frutti del nostro impegno per migliorare la sicurezza cittadina emergono sotto tanti punti di vista, non solo nei progetti di controllo e coesione sociale nelle case di edilizia popolare e nel contrasto al degrado urbano, ma anche nella dotazione al servizio della Polizia Locale. Questi nuovi mezzi infatti consentiranno più capillari e tempestivi interventi a favore dei cittadini dell'intero territorio".