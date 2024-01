"Condotta anti-sindacale di Alea": l'Ugl la spunta in tribunale sui permessi retribuiti ai sindacalisti

Vittoria del sindacato Ugl su Alea Ambiente: a comunicarlo è lo stesso sindacato che spiega che ieri, giovedì, il Tribunale di Forlì ha rigettato il ricorso proposto da Alea e confermato il provvedimento impugnato che parlava di condotta anti-sindacale di Alea, la società pubblica di raccolta dei rifiuti, per aver negato i permessi sindacali retribuiti in favore dei dirigenti di “Ugl Partecipate Servizi Ambientali”, difesi dall'avvocato Carlo Chiadini.

Il segretario di Ugl Romagna Filippo Lo Giudice contesta Alea Ambiente: “Non è assolutamente ammissibile la gestione di una società pubblica che, oltre ad aver dimostrato con sanzione del giudice la condotta anti-sindacale, si perpetua nei tribunali con continui esborsi di denaro, senza che si tenga in debito conto che quel denaro è di tutti i cittadini. Dunque, non può essere sacrificato per sostenere avventure processuali che si concludono, come abbiamo visto, con l'infondatezza. E' ora di dire basta. E questo comportamento, che stigmatizziamo, verrà posto all'attenzione dei Comuni soci di Alea Ambiente S.p.a., a partire dal Comune capofila della città di Forlì. Non si possono spendere i soldi della collettività a cuor leggero intraprendendo avventure giudiziarie prive di fondamento”.