Minaccia temporalesca all'orizzonte, "possibili fenomeni di forte intensità": estesa l'allerta meteo

Minaccia temporalesca all'orizzonte. Viene estesa anche alla giornata di sabato l'allerta meteo "gialla" per temporali diramata giovedì. In particolare, si legge nell'avviso diffuso dalla Protezione Civile, per la gionata di venerdì "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti più probabili sul settore centro-occidentale con precipitazioni intense che potranno generare fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua; inoltre non si escludono venti forti (50-61 Km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore". Nella prima parte della giornata di sabato, invece, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati; in particolare sul settore orientale della regione e sui rilievi appenninici. Nel corso della serata i fenomeni sono previsti in graduale attenuazione".

Una maggiore stabilità è prevista per domenica, quando al mattino è attesa nuvolosità residua sul settore orientale, con tendenza ad ampie schiarite. Nelle ore pomeridiane lo sviluppo di nubi cumuliformi lungo i rilievi può dare vita a rovesci in prevalenza di debole intensità. Le temperature massime sono attese tra 27 e 32°C, mentre le minime oscilleranno intorno ai 20°C. "La persistenza di flussi umidi occidentali a curvatura debolmente ciclonica favorirà condizioni di nuvolosità irregolare fino a mercoledì con precipitazioni sparse possibili per l'intero periodo ma più estese martedì - informa il servizio meteorologico dell'Arpae -. Giovedì al momento appare probabile un miglioramento. Le temperature subiranno una diminuzione legata ai fenomeni martedì, per poi aumentare da mercoledì e soprattutto giovedì".