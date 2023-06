Ancora allerta temporali, "rischio frane e allagamenti". Slitta il trattamento anti-zanzare

La giornata di mercoledì sarà favorevole "allo sviluppo di temporali localmente di forte intensità più probabili sui rilievi con precipitazioni intense che possono generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e, sui versanti, fenomeni franosi e di ruscellamento". La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta gialla per "temporali", "criticità idraulica" e "criticità idrogeologica", arancione lungo la dorsale. "Con particolare riferimento al settore centro-orientale non si escludono allagamenti delle aree urbane dovuti al non totale ripristino della rete fognaria e nella parte collinare permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane", viene sottolineato. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Viste le previsioni meteo di questa notte, di tempo molto incerto con possibilità elevate di piogge, così come nella nottata di mercoledì, il Comune di Forlì informa che il trattamento anti zanzare inizialmente previsto per la nottata tra martedì e mercoledì, viene posticipato, sempre nelle stesse zone, per giovedì dalle 24 alle 6. "Dopo la conclusione del 1° giro straordinario di trattamenti antilarvali con prodotto bio, nei fossi del territorio comunale con ristagni di acqua, è iniziato il 2° giro straordinario, per il contenimento delle larve di zanzara", viene comunicato.