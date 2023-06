Nuova fase instabile sulla Romagna, "possibili forti temporali e raffiche di vento": scatta l'allerta

Nuova fase instabile sulla Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali. Viene comunicato che per la giornata di venerdì "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti più probabili su settore centro-occidentale con precipitazioni intense che possono generare localizzati fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua; inoltre non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Il bollettino dell'Arpae Emilia Romagna comunica che venerdì è attesa "nuvolosità irregolare a tratti intensa con precipitazioni anche a carattere temporalesco che tenderanno ad intensificarsi nel corso della giornata e a trasferirsi dal settore occidentale, dove risulteranno più probabili, a quello centro-orientale". Complessivamente sul Forlivese sono attesi tra i 2 ed i 10 millimetri di pioggia, con i quantitativi più consistenti nell'entroterra. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 19 e 21 gradi, mentre le massime in sensibile diminuzione con valori compresi tra 23 e 27 gradi. I venti soffieranno deboli orientali in pianura, da sud-ovest sui rilievi con rinforzi nel corso della giornata; raffiche nelle zone interessate dai fenomeni.

Sabato il cielo si presenterà "inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso con piogge localmente a carattere di rovescio, più probabili lungo i rilievi e sulle pianure orientali. Dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità". Sul Forlivese sono previsti tra i 3 ed i 9 millimetri di pioggia. Le temperature minime sono previste in diminuzione con valori intorno a 18/19 gradi, mentre le massime saranno comprese tra 24 e 27 gradi. I venti soffieranno deboli settentrionali, tendenti a divenire orientali dal pomeriggio-sera.

Domenica, informa l'Arpae, "la parziale rimonta dell'alta pressione determinerà tempo in prevalenza soleggiato sulle pianure con addensamenti lungo i rilievi. Un nuovo indebolimento del campo anticiclonico lunedì e martedì causerà fenomeni di instabilità piuttosto diffusi con miglioramento mercoledì. Le temperature subiranno una temporanea diminuzione legata ai fenomeni, oscillando su valori intorno alla norma o leggermente inferiori".