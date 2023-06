Ancora fulmini e tuoni, nuova allerta per le prossime ore: "Non si escludono allagamenti". Poi spazio all'anticiclone africano

Ancora fulmini e tuoni sulla Romagna, interessata dal passaggio di temporali sparsi. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna informa infatti che per il pomeriggio di mercoledì "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali localmente di forte intensità più probabili sui rilievi con precipitazioni intense che possono generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e, sui versanti, fenomeni franosi e di ruscellamento. Con particolare riferimento al settore centro-orientale non si escludono allagamenti delle aree urbane dovuti al non totale ripristino della rete fognaria e nella parte collinare permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane".

Per la giornata di giovedì, invece, "si prevede la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili sui rilievi e nelle ore pomeridiane. Nelle zone montane non si escludono localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, e permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Informa l'Arpae: "Il progressivo consolidamento di un campo di alta pressione di matrice africana determinerà condizioni di tempo stabile per l'intero periodo con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature in progressivo e graduale aumento".