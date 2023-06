Un aiuto ai cittadini alluvionati e senz’auto: l’azienda mette a disposizione 100 vetture a 1 euro al mese

Iniziativa solidale per chi ha perso l’auto nell’alluvione. Drivalia, società che si occupa di mobilità, noleggio e car sharing in Italia e in Europa e con sede anche a Forlì all’aeroporto Ridolfi, mette a disposizione dei cittadini alluvionati una flotta di 100 auto che è possibile noleggiare a 1 euro al mese (1,02 euro iva inclusa) fino al 30 maggio.

“Si tratta di una cifra simbolica - spiega il referente forlivese Matteo Troiano - con la quale vogliamo sostenere la popolazione duramente colpita dall’alluvione, in particolare chi ha perso l’auto e non può più circolare”. CA Auto Bank, cui fa capo la società Drivalia, offre anche la possibilità di sospendere le rate dei finanziamenti, fino a un massimo di 3 mesi, ai clienti residenti nelle zone alluvionate che ne faranno richiesta. Il noleggio dell’auto si conclude dopo 30 giorni e non potrà essere rinnovato.

Per noleggiare una delle 100 vetture a disposizione, è necessario inviare una richiesta via mail a emergenza-emilia-romagna@drivalia.com, allegando il documento di identità, il documento che attesti la residenza nel Comune alluvionato, una foto e il libretto di circolazione del veicolo.

“La società non è nuova a iniziative benefiche, già durante la pandemia abbiamo promosso campagne solidali - dice Troiano - e anche in questa circostanza ci siamo attivati per dare un aiuto concreto ai cittadini in difficoltà”.