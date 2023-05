A Civitella la frana travolge un’azienda agricola: “In poche ore abbiamo perso trent’anni di lavoro”

“Come ogni pomeriggio stavo lavorando nei campi con mio babbo. All’improvviso abbiamo sentito un boato, abbiamo visto una voragine di oltre due metri aprirsi davanti ai nostri occhi e siamo scappati”.

Nelle parole di Stefano Nanni, titolare dell’omonima azienda agricola di Civitella, è palpabile tutta la paura vissuta nel momento in cui la violenza dell’alluvione ha colpito la sua azienda, un grande allevamento avicolo travolto dalla furia del maltempo.

“Dopo aver ricevuto l’allerta meteo nella giornata di martedì, quando ho visto che cominciava a piovere ho mandato tutti a casa e abbiamo cercato subito di mettere in salvo i 125 mila polli del nostro allevamento per precauzione - dice con la voce spezzata -. Ma dopo quel boato ha cominciato a cedere il terreno, abbiamo visto franare tutto sopra di noi e alla fine l’acqua si è portata via la strada”.

La stima dei danni e delle perdite subite dall’azienda Nanni è di oltre 2 milioni di euro, danni non calcolabili a fronte di anni di sacrifici e di duro lavoro, sepolti dalle frane e dal fango. “In mezza giornata ho perso trent’anni di lavoro - dice Stefano - e spero che qualcuno ci possa aiutare perché con questa calamità abbiamo perso anche il nostro futuro”.

Eppure, anche in quei momenti terribili, non è venuto meno il pensiero e la solidarietà per gli amici e i vicini.

“Quando ho visto che la strada stava franando - dice Stefano - ho pensato alla signora Enrica, che ha un bed & breakfast qui a Civitella e ha anche molti animali. Grazie all’aiuto del sindaco Milandri è stata raggiunta e portata in sicurezza”.

“Ci aspettano mesi di fermo, tempi difficili in cui dovremo provare a ricostruire le nostre attività con grande fatica e sacrificio - dice Stefano Nanni -. Noi ce la metteremo tutta, perché ne va del nostro futuro, con la speranza di avere un aiuto e un supporto nella ricostruzione”.