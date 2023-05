Beni culturali nell'archivio comunale alluvionato, "danni al patrimonio del Museo del Risorgimento"

Tra il patrimonio culturale della città messo a repentaglio dell'alluvione c'è anche quello del Museo del Risorgimento. Lo segnala Luigi Ascanio, presidente dell’Istituto per la storia del Risorgimento di Forlì: "L’esondazione dei nostri fiumi ha provocato gravissimi danni al deposito comunale di via Asiago, in cui è conservato gran parte del patrimonio del Museo del Risorgimento di Forlì,compreso il materiale mai esposto. Siamo pienamente consapevoli che in questi giorni drammatici ed in quelli a venire è e sarà indispensabile impiegare risorse ed energie per le urgenze umane, economie, sociali".

"E’, però, fondamentale, in questo difficile momento, tutelare e salvare il nostro patrimonio storico e culturale, segno della memoria e dell’identità della nostra città. In tal senso l’Istituto per la storia del Risorgimento di Forlì è disponibile ad offrire tutto il proprio supporto, affinchè una parte significativa della nostra storia risorgimentale non vada perduta o compromessa", conclude Ascanio.