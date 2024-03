"Anime nel fango", il docufilm che racconta l'alluvione presentato alla Camera. "Tragedia che non sarà dimenticata"

L’alluvione in Emilia Romagna sarà ricordato per la sua drammaticità ma anche per la capacità di uomini e donne, dei volontari e delle istituzioni nel reagire velocemente davanti a una tragedia che ha ferito un territorio. Dal libro “Anime nel fango” scritto da Luca Giacomoni che racconta quell’esperienza e che venne presentato ad ottobre nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati, è stato tratto il docufilm del regista Ettore Zito, che è stato presentato nell’aula dei gruppi parlamentari sempre presso la Camera. I racconti e le emozioni di quei tragici giorni dello scorso maggio descritti nel volume prendono vita attraverso le immagini, per non dimenticare ma anche per raccontare una storia che ha colpito tutta l’Italia.

Alla presentazione è intervenuta Rosaria Tassinari, deputata e presidente della Segreteria regionale dell’Emilia Romagna di Forza Italia. "I danni e la tragedia causata dall’alluvione non saranno dimenticati facilmente così come la splendida reazione della gente e delle istituzioni davanti alla devastazione causata dalla furia della natura - le parole di Tassinari -. Presentando il libro e il docufilm, abbiamo voluto portare all’attenzione in Parlamento il lavoro e il sostegno avuto dal governo, in particolar modo dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che da subito ci ha sostenuto tramite la disponibilità immediato di ristori per famiglie e imprese. Dalla tragedia che ci ha colpito trarremo quegli insegnamenti validi per il futuro della nostra regione e dei nostri concittadini”.

Il film, ha ricordato l’autore del libro Giacomoni, verrà proiettato in moltissime sale dell'Emilia Romagna e contestualmente verrà venduta la seconda edizione del libro. Tutto il ricavato netto della vendita del libro e dell'incasso della proiezione del film verrà destinato al progetto di beneficenza “Anime nel Fango” a favore delle persone alluvionate.