Alluvione, Forlì Mobilità Integrata in supporto negli interventi di aiuto in via Pelacano e al Villa Romiti

Nella reazione della comunità locale alla devastazione dell’alluvione, anche Forlì Mobilità Integrata, società multiservizi per Forlì e il territorio, sta facendo la sua piccola parte, in supporto al Comune di Forlì. Gli ausiliari del traffico, con il coordinamento della Polizia Locale, sono impegnati in via Punta di Ferro in aiuto all’opera di vigilanza dell’area sosta dove sono state portate le autovetture travolte dalla furia dell’acqua. È un servizio coordinato dal Comune anche per evitare vergognosi episodi di sciacallaggio di singoli pezzi delle macchine. La presenza di supporto degli ausiliari è stata agevolata dalla momentanea sospensione del pagamento della sosta nelle strisce blu della città, condivisa con l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gian Luca Zattini.

Fmi, inoltre, si è messa al lavoro dall’inizio dell’emergenza, per attrezzare al meglio il Palazzo di vetro in prossimità della Fiera, dove è stato allestito il primo centro di accoglienza per gli sfollati, in funzione sin dalle prime ore dell’alluvione, nella serata di martedì 16 maggio. Alcuni tecnici della società, sempre in accordo con il Comune di Forlì e con il coordinamento della Protezione Civile, sono anche operativi in via Pelacano e al Palasport Villa Romiti a sostegno del coordinamento dei volontari e degli interventi da attuare.

“Stiamo facendo la nostra piccola parte - affermano l’amministratore unico di Fmi, Vincenzo Bongiorno, e il direttore generale, Claudio Maltoni - in stretta collaborazione con il Comune di Forlì, che non ha mai mancato di coinvolgerci. È un modesto aiuto quello che, come Fmi, oggettivamente possiamo dare, ma lo stiamo mettendo in campo con il massimo impegno e con il cuore, così come tutti coloro che si stanno impegnando per la ripartenza, a cominciare dai tantissimi volontari. Lo stiamo facendo avendo ben presente i volti e le difficoltà di tante persone, che hanno perso materialmente molto o addirittura tutto, ma non la speranza, la voglia di rialzarsi”.