Alluvione, la solidarietà non si ferma: dagli scout di Ancona quattro quintali di viveri

La solidarietà per gli alluvionati non si ferma. Lunedì scorso una delegazione del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, giunti dalle Marche, zona di Ancona, ha consegnato 4 quintali di viveri a lunga scadenza per le persone alluvionate al centro di Raccolta di Bastia-Rotta nei pressi di Carpinello. "I fratelli scout sono stati accolti e accompagnati da alcuni adulti scout di Forlì in rappresentanza delle Comunità Masci della nostra città - spiega Rosella Neri -. Si sono dichiarati disponibili nel tempo a partecipare con la loro presenza ad altri progetti di aiuto e di sostegno, da parte nostra c’è l’impegno di tenerli informati. Un grazie di cuore e buona strada".