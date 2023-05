Alluvione, le donazioni si concentrano alla Fiera. Prosegue l'attività degli Scout

Mercoledì 31 maggio è l’ultimo giorno di apertura del punto di raccolta per alimenti e beni durevoli per l’igiene personale allestito presso il Campostrino e gestito da Agesci. In un’ottica di ottimizzazione della distribuzione delle risorse e del materiale donato, si è deciso di concentrare i presidi di raccolta presso i padiglioni della Fiera, già adibiti a questa funzione. Coloro che vogliono donare per l’emergenza alluvione possono continuare a farlo recandosi presso la Fiera, in via Punta di Ferro 2. Prosegue in ogni caso la preziosa attività di assistenza sul territorio degli Scout e la consegna di pasti a domicilio per nuclei familiari in difficoltà ed esigenze ad personam.