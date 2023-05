Alluvione anche a Meldola: allestito un centro di accoglienza alla palestra della scuola media

Sono oltre 200 gli abitanti meldolesi evacuati dopo l'alluvione di martedì, causata dallo straripamento del canale Doria, e ospitati alla palestra della scuola media in viale della Repubblica. "La viabilità - informa il sindaco è interrotta in via Trieste, nel tratto adiacente al campo sportivo; lungo la Bidentina (chiusa da una frana all'altezza della Rocca di Meldola); via San Giovanni; via Buozzi; strada Gualdo-Ribatta; strada vicinale Vitignano – Para; Strada Balbate; Strada San Colombano Castelnuovo (chiuso ponte di Ca Baccagli); e Strada Provinciale SP99 Meldola Fratta.

"La frazione di Valdinoce è isolata e stiamo verificando Teodorano - informa Cavallucci -. Difficoltà per Piandispino causa frane. Molte zone del territorio comunale sono senza luce e senz’acqua. Nella notte sono previste piogge intense, pertanto la situazione sarà costantemente monitorata. Si invitano i cittadini a evitare tutti gli spostamenti e ad adottare massima cautela fino al termine della fase emergenziale. Si ricorda che presso la palestra della scuola media in viale della Repubblica è allestito il centro di accoglienza a disposizione di quanti si trovino in difficoltà".