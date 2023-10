Alluvione, proroga della bolletta Alea: c'è tempo fino al 31 ottobre per presentare l'autocertificazione

C’è ancora tempo fino al prossimo 31 ottobre per richiedere la sospensione dei termini di pagamento della fattura annuale di Alea Ambiente, qualora l’utenza sia stata danneggiata gravemente dagli eventi alluvionali. Per farlo è sufficiente compilare e inviare alla società il modulo di autocertificazione che è stato recapitato tramite posta lo scorso mese a tutte le utenze, domestiche e non domestiche. Il modulo è sempre disponibile anche sul sito www.alea-ambiente.it e sullo “Sportello Online”.

Nei giorni scorsi, tra l’altro, la stessa Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) si è espressa indicando che anche per beneficiare di ulteriori agevolazioni di natura tariffaria che saranno introdotte, è necessario aver presentato il modulo di autocertificazione. "Per restare sempre aggiornati sulle modalità di fruizione delle agevolazioni e su eventuali, ulteriori benefici, si può consultare la sezione dedicata “Informazioni sulla fatturazione 2023” raggiungibile dalla home page del sito della società", ricorda Alea.