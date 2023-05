Alluvione, la situazione a Predappio: "L'emergenza è tutt'altro che finita. Famiglie ancora isolate"

"L’emergenza non è ancora finita. Quando finirà, dovrà partire una lunghissima fase di ricostruzione". Il sindaco di Predappio, Roberto Canali, fa il punto della situazione del territorio alle prese con un'emergenza iniziata ad inizio maggio. "Sono decine le famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro case, soprattutto nelle aree collinari - esordisce Canali -. Al momento tutte hanno trovato una soluzione abitativa temporanea. Alcune famiglie sono ancora isolate. Siamo in contatto con loro e si sta cercando di trovare le soluzioni migliori per riaprire passaggi temporanei per raggiungerli dando indicazione agli organi competenti".

Per quanto concerne la viabilità, "la maggior parte delle strade è stata interessata da frane. Sono tantissime le abitazioni raggiungibili solo a piedi o con tratti di strada messi in sicurezza temporanea. Per la sistemazione di tutte le strade provinciali, comunali e consortili saranno necessari fondi e tempo". Quanto alle utenze (acqua, luce, gas e telefonia), "le linee principali sono state ripristinate - spiega Canali -. Chi avesse ancora dei disservizi, può rivolgersi direttamente ad Hera, Enel o al proprio fornitore di telefonia per segnalare il problema.La telefonia fissa ha dei problemi perché tanti sono i pali abbattuti in zone difficilmente raggiungibili e i lavori di ripristino saranno sicuramente lunghi".

Dal sindaco un ringraziamento ai "dipendenti comunali che con dedizione hanno lavorato e stanno lavorando ininterrottamente in queste giornate", ma anche alla "Protezione Civile friulana, la Protezione civile di Predappio e tutti i volontari che hanno lavorato per aiutare chi era in difficoltà". Quindi una raccomandazione: "Ricordiamo di prestare la massima attenzione negli spostamenti, specialmente in auto. Gli uffici comunali resteranno aperti anche questo fine settimana per raccogliere altre segnalazioni. E’ sempre possibile contattare il comune al numero 0543921711".