Alluvione un anno dopo, per non dimenticare. ForlìToday pubblica i ricordi dei lettori di quei tragici giorni

Il 16 maggio del 2023 Forlì, il suo territorio e buona parte della Romagna si trovarono nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione, che provocò 15 vittime nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna, di cui 3 nella città di Forlì. Un esteso territorio della città e del forese si ritrovarono sotto un'ondata violenta di acqua e fango, a causa dello straripamento e della rottura degli argini dei fiumi Montone, Rabbi e Ronco-Bidente. Le vallate appenniniche, invece, furono travolte dalla furia dell'acqua e della pioggia che portò a centinaia di frane, crolli e disservizi.

A 11 mesi da quell'episodio, in vista del primo anniversario della tragedia che ha colpito il territorio, ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. I contributi inviati dai lettori devono pervenire in forma scritta, con testi di minimo 1.500 battute, corredati – se possibile – da fotografie o video. Lo scopo è di costruire e mantenere viva una memoria collettiva di quanto successe quel 16 maggio 2023 e nei giorni successivi. Per inviare il proprio testo, mandare una e-mail a redazione@romagnaoggi.it