L'alluvione in via Asiago, patrimonio culturale nel fango: prime azioni di messa in sicurezza dei depositi comunali

La devastante esondazione del fiume Montone che ha colpito numerosi quartieri della città di Forlì, nel suo percorso ha purtroppo coinvolto anche l’edificio di via Asiago sede dell’Archivio Comunale e dei depositi bibliotecari e museali della città di Forlì. Il Comune di Forlì ha immediatamente attivato una squadra, coordinata dal dirigente Stefano Benetti per la parte museale e bibliotecaria e dalla Dirigente Milaneschi per quella archivistica, composta da personale afferente ai diversi servizi coinvolti, ognuno con competenze tecnico-scientifiche specifiche, che si è recata sul posto non appena la situazione emergenziale ha reso possibile raggiungere l’area, senza rischi per l’incolumità delle persone. L’edificio è stato immediatamente presidiato e messo in sicurezza e attivati i canali di comunicazione con tutti gli enti preposti alla tutela e conservazione del patrimonio, in particolare con il Segretariato Regionale dell’Emilia-Romagna del Ministero della Cultura, le Soprintendenze competenti e la Regione Emilia-Romagna con i quali si stanno condividendo le azioni conseguenti già in atto.