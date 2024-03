Anche il Comune di Forlì a Tavolicci per ricordare le Vittime innocenti delle mafie

Per la giornata di giovedì, il Coordinamento Libera Forlì-Cesena ha organizzato la 24esima Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie. In rappresentanza del Comune di Forlì sarà presente all'evento territoriale che si svolgerà a Tavolicci, alle 10, la presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni. Momento di alto valore simbolico sarà la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie che rinnova la testimonianza del dolore, dei sacrifici, dell'impegno.