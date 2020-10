Anche il Comune di Meldola aderisce alla Marcia per la Pace

Il Comune di Meldola ha aderito alla Marcia per la Pace Perugia Assisi che questo anno sarà organizzata come una lunga catena umana di costruttori di pace, a testimoniare la necessità di riannodare i fili dell'impegno sociale e civile, della giustizia, della solidarietà, per la pace e i diritti umani. "L' Amministrazione Comunale ha sottoscritto l'appello del Coordinamento Enti Locali per la Pace, promotore della Marcia, scegliendo di aderire a questo importante evento nazionale che per questa edizione ricorda il valore della cura, dell'attezione all'altro, alla promozione della fraternità e dell' ambiente" ricordano il Sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore alla Pace e Diritti Umani Jennifer Ruffilli. Nella giornata di oggi una bandiera della Pace come simbolico segno di adesione alla Marcia sarà esposta sul balcone del Municipio di Meldola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.