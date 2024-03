"Mia madre di 84 anni morsa in strada da un grosso cane, il padrone si è dileguato subito"

Un'anziana di 84 anni è stata assalita e morsa in strada da un cane di grossa taglia. E' quanto accaduto mercoledì scorso intorno alle 17.30 in via Alvaro Rusticali, nella zona di Ca' Ossi. A raccontare la disavventura è la figlia della donna: “Mia madre passeggiava da sola in via Alvaro Rusticali, una strada chiusa al traffico che collega via Anna Frank a via don Minzoni. Ha incrociato un uomo di circa 45 anni, di aspetto giovanile e robusto, che teneva al guinzaglio un cane di grossa taglia a pelo corto di colore marrone”.

Secondo il racconto l'anziana si è spostata a lato del marciapiede per cedergli il passo, ma il cane si sarebbe avventato su di lei mordendole il gomito sinistro, che è stato lacerato in più punti. L'uomo si è poi dileguato in direzione via don Minzoni, subito perso di vista dalla vittima. “E' tornata a casa da sola, percorrendo a piedi circa un chilometro, sanguinante, dolorante e sotto shock. E' stata accompagnata al pronto soccorso, dove le hanno medicato e suturato le ferite. Fortunatamente non ci sono danni ai tendini e alla mobilità dell'arto”.

La famiglia spiega di aver sporto denuncia. “Speriamo che la coppia cane-padrone possa essere rintracciata e presa in carico dalle forze dell'ordine. Il cane potrebbe essere un corso, pitbull o rottweiler. Se qualcuno ha assistito alla scena si metta in contatto con le forze dell'ordine. Spero anche che il responsabile si renda conto della gravità del suo comportamento e si faccia avanti”.