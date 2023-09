Dà fuoco ad alcune sterpaglie e cade tra le fiamme: anziano ustionato

E' incappato in una caduta mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie, riportando ustioni. E' stato trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena l'anziano incappato venerdì mattina nell'incidente domestico. I fatti si sono consumati in un'abitazione di Grisignano, in viale dell'Appennino. La dinamica dei fatti è al vaglio ai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava incendiando alcune sterpaglie, quando è caduto tra le fiamme. L'allarme alla sala operativa del 118 è arrivato intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento del rogo. Il ferito è stato trasportato al "Bufalini", specializzato nel trattamento delle ustioni. Non è in pericolo di vita.