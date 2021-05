Al via la stagione estiva della piscina comunale. E i martedì si nuota fino a tarda sera con musica e street food

"L’accesso al Parco sarà regolamentato in base ai protocolli e alle classiche norme di comportamento per la sicurezza e la prevenzione al Covid-19", spiega il direttore Mattia Rossi

Da sabato la piscina comunale di Forlì aprirà le sue vasche esterne, con l'ampio parco pronto ad accogliere tutti i forlivesi per un’immersione di sport e salute in totale tranquillità. L’impianto sarà a disposizione dal lunedi al venerdi dalle 9.30 alle 21, mentre il sabato e domenica dalle 9 alle 20.30. "L’accesso al Parco sarà regolamentato in base ai protocolli e alle classiche norme di comportamento per la sicurezza e la prevenzione al Covid-19", spiega il direttore Mattia Rossi.

"Oltre all’ambiente acqua con le vasche esterne da 50 metri, 25 metri e la vasca bimbi, adatte al nuoto libero, ai corsi di nuoto, al fitness in acqua, la piscina di Forlì offre la possibilità di noleggiare ombrelloni e lettini per abbronzarsi, un ampio parco per rilassarsi e un nuovo bar “StileLibero” adatto a colazioni, pranzi ed aperitivi immersi nel verde, con la possibilità di una partita a racchettoni o beachvolley, viene annunciato".

Dal 7 giugno partirà il centro estivo “SportEducando” adatto a bambini e ragazzi dove sport, laboratori e attività ricreative verranno proposte dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 18 per tutta l’estate fino al 12 settembre. "Visto il successo dello scorso anno, anche quest’anno, verranno riproposte le aperture del martedì sera

“Piscina sotto le Stelle” con la possibilità di nuotare fino alle 22.30, eventi street food, musica e tante sorprese - conclude Rossi -. Un grazie a tutto lo staff di Piscinae per aver reso possibile l’apertura dell’impianto in tempi rapidi nel pieno rispetto dei protocolli Covid".